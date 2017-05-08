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حل الجمعيات الأهلية غير الفعالة فى الوادى الجديد‎
غادة والي وزيرة التاضمن اﻻجتماعي‎

حل الجمعيات الأهلية غير الفعالة فى الوادى الجديد‎

2017-05-08 15:03:44
أ ش أ

قال إمام فوزي القائم بأعمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد إنه اتخذ الإجراءات القانونية بحل عدد من الجمعيات الأهلية وتعيين مسئول لتصفيتها، كما تم عزل مجالس إدارات بعض الجمعيات بعد أخذ رأي الاتحاد العام وتم تعيين مفوض لها.

وأضاف فوزي - في تصريح اليوم الأثنين- أن ذلك يأتي تفعيلا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط بشأن حل الجمعيات غير المفعلة وتدعيم الجمعيات التي تقدم خدمات حقيقية وفعالة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة زمنية لسحب كافة المنتدبين للجمعيات الأهلية بما لا يخل بمفهوم الدعم الفني المقدم من المديرية للجمعيات ، بالإضافة إلى الدعم المالي، ويجرى التنسيق مع الوزارة لتدريب المختصين لإجراء عمليه التقييم المؤسسي لإمكانية تحديد الجمعيات الفعالة وغير الفعالة بالمحافظة .

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