أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الإثنين انفجار قنبلة خارج مدرسة للفتيات في شمال غرب باكستان؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، دون إصابة أي من الطلبة في وقت لم تكن الدراسة بدأت بعد.

وقال قائد شرطة بيشاور محمد طاهر حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - إن القنبلة انفجرت في المدرسة الواقعة في إحدى ضواحي بيشاور، في إقليم خيبر بختونخوا أثناء عبور دورية لشرطة مكافحة الإرهاب من المكان، مشيرا إلى أن عنصرين من قسم محاربة الإرهاب أصيبا جراء انفجار العبوة الناسفة.

وأشار إلى أنه تم العثور على عبوة ثانية قرب المكان، لكن تم تفكيكها قبل أن تنفجر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مدخل المدرسة الرئيسي وبعض جدرانها الداخلية تعرضت لأضرار.

ولم تتبن أي مجموعة التفجير على الفور.

وشنت طالبان هجوما على إحدى المدارس بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان أسفرت عن مقتل 150 شخصا معظمهم من الأطفال.