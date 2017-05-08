نائب بحريني: زيارة الرئيس السيسي خطوة هامة لزيادة وتطوير التعاون العربي2017-05-08 15:15:48
رحب النائب البحريني إبراهيم الحمادي بزيارة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين، مؤكداً أن الزيارة خطوة هامة لزيادة وتطوير التعاون العربي المشترك، وستأتي ثمارها الطيبة نحو تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
ونقلت وكالة الأنباء البحرنية (أونا) عن الحمادي قوله: إن زيارة الرئيس السيسي ولقاءه بأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، تعزز العلاقات الثنائية المشتركة، في مختلف المجالات والأصعدة، وأن نتائج الزيارة ستجلب المزيد من الخير والنماء والتعاون لمصر والبحرين.
وثمن الحمادي على دور المصريين المقيمين في مملكة البحرين ودعمهم لعملية التنمية الشاملة والنهضة الرائدة التي تشهدها بلاده ، من خلال عملهم واخلاصهم وتفانيهم في كافة مواقع العمل في مملكة البحرين، وأدائهم للرسالة الرفيعة والمسئولية بكل اقتدار وتميز ، موكدا أن أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين هم رجال وأبناء الوطن، على مر الأزمان، وأن عطاءهم ودورهم سيظل خالدا على أرض مملكة البحرين.
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