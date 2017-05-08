واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء جمال عبدالباري خلال 24 ساعة - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن ضبط 180 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم، عن ضبط 57 متهما.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 5 وقائع سرقة، و12 متهما لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وضبط 349 دراجة نارية مخالفة ، وإعادة سيارتين مسروقتين.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.