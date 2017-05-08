شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مملكة البحرين في نهاية جولته الخليجية التي شملت دولتي الإمارات والكويت،العديد من المشاهد، حيث عزف حرس الشرف السلام الوطني للبلدين، فضلاً عن تزين ساحات المطار الدولي لمملكة البحرين والطرق المؤدية من وإلى المطار، بأعلام مصر والبحرين، ابتهاجًا بزيارة الرئيس المصري .

وتأتي الزيارة في إطار تنسيق المواقف المصرية البحرينية في مختلف قضايا المنطقة وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلًا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفور وصول “السيسي”إلى مطار المنامة، شهد مراسم استقبال رسمية، برفقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، حيث عزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر والبحرين، وصافح الرئيس وعاهل البحرين حرس الشرف.

وتعد زيارة السيسي للبحرين هي رابع وأخر محطة في جولاته الخليجية خلال 15 يوما، عقب زيارته للكويت يومي الأحد والإثنين، وزيارتيه السابقتين للسعودية في 23 أبريل الماضي، والإمارات في 3 مايو الجاري.

وتزينت شوارع البحرين في مختلف مناطقها بأعلام مصر استعدادا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملأت أعلام مصر والبحرين ساحات المطار الدولي لمملكة البحرين والطرق المؤدية من وإلى المطار ابتهاجاً بزيارة الرئيس المصري، وسط فرحة عارمة وترحيب شعبي بالزيارة التي تعد الثانية للرئيس السيسي خلال العامين الماضيين.

