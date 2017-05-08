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عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و480 ألف طن
قناة السويس
قناة السويس

عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و480 ألف طن

2017-05-08 15:03:00
وكالات

عبرت قناة السويس اليوم /الإثنين/ 44 سفينة، بحمولة بلغت مليونين و480 ألف طن.

وأكدت الاحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و150 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات اليونانية (هيونداي سمارت) بحمولة بلغت 146 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 20 سفينة بحمولة بلغت مليونا و330 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية (ماري ميرسك) بحمولة بلغت 200 ألف طن.

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