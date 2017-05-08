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السيسي يصدر قانون «تراخيص المنشآت الصناعية»
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السيسي يصدر قانون «تراخيص المنشآت الصناعية»

2017-05-08 14:53:41

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 15 لسنة 2017،  بإصدارقانون  تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تفعيل دور الهيئة العامه للتنمية الصناعية، إضافة إلى التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، ومضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول.

ويعمل القانون على استغلال مقومات النهوض بالصناعة في مصر، وتذليل العقبات المتمثلة في الروتين الذي يمثل المعوق الأساسي لحركة الصناعة في مصر.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

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