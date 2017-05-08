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ريال مدريد يبدأ استعدادته لمواجهة أتلتيكو فى ظل غياب بيل وكارباخال للاصابة
ريال مدريد - اتليتكو مدريد

ريال مدريد يبدأ استعدادته لمواجهة أتلتيكو فى ظل غياب بيل وكارباخال للاصابة

2017-05-08 15:17:18
أ ش أ

بدأ ريال مدريد استعدادته لإياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد المقرر لها بعد غد الأربعاء، اليوم الاثنين فى ظل غياب المصابين داني كارباخال والويلزي جاريث بيل.
وبعد الراحة التي منحها مدرب الفريق زين الدين زيدان للاعبيه أمس الأحد، استأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره المدريدى الذى خسر مباراة الذهاب بثلاثية بيضاء.
وشارك في المران اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على الراحة أمس بعد الفوز على غرناطة السبت برباعية نظيفة بالجولة الـ36 من الليجا.
وتدرب قلب الدفاع رافائيل فاران بشكل طبيعي ويرجح مشاركته أساسيا في ديربي أوروبا بعد عدم مشاركته فى الليجا، فيما توجد شكوك حول إمكانية لحاق بيبي بهذه المباراة.

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