البورصة المصرية تربح 4.5 مليار جنيه عند الإغلاق2017-05-08 14:54:48
البورصة المصرية مكاسبها لدى إغلاق تعاملات تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الاجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر4 مليار جنيه ليصل إلى 5ر666 مليار جنيه، بعد تداولات اجمالية بلغت نحو 940 مليون جنيه، منها 800 مليون جنيه في سوق الاسهم.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 07ر1 في المائة ليصل إلى 93ر12827 نقطة، كما ارتفع /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 38ر0 في لالمائة ليغلق عند مستوى 67ر1374 نقطة.
في حين لم ينجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) في الحفاظ على مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع نسبي بلغ 06ر0 في المائة مسجلا 38ر597 نقطة.
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