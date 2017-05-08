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القوات العراقية تستهدف مقرات "داعش" غربي الأنبار
داعش في العراق‎

القوات العراقية تستهدف مقرات "داعش" غربي الأنبار

2017-05-08 14:51:14
أ ش أ

أكدت القوات العراقية تنفيذ عملية عسكرية مباغتة، استهدفت مقرات لتنظيم “داعش”، في الصحراء الشمالية الشرقية لقضاء الرطبة غربي الأنبار.

وأضافت القوات حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الأثنين أن العملية أسفرت عن اعتقال 10 من مسلحي داعش وتدمير 4 معسكرات، فضلا عن الاستيلاء على أسلحة وعجلات كان يستخدمها التنظيم في هجماته ضد القوات العراقية.

وكان 10 جنود من الجيش العراقي قد لقوا مصرعهم - في وقت سابق - نتيجة هجوم شنه تنظيم “داعش”بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مقر للجيش العراقي، غربي محافظة الأنبار.

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