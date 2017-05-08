ارتفعت مبيعات معرض الأسر المنتجة ” ديارنا ” في دورته الـ 58 والتي عقد في الفترة من 19 إلى 30 إبريل الماضي لتبلغ 5ر5 مليون جنيه.

وأشار التقرير - الذى استعرضته الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي - إلى أن عدد العارضين للدورة المنتهية بلغ 416 عارضا، وتنوعت المعروضات بين المنتجات الخشبية والملابس الجاهزة ومنتجات الخزف والزجاج والمفروشات والملابس المطرزة يدويا ، والتي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار تتناسب وجميع المستويات، أيضا السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والمشغولات الفنية ومشغولات الألباستر والنحاس والصدف والخوص والبامبو ومنتجات الزجاج والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات المتميزة للشركة القابضة للغزل والنسيج ،و اشتراك عدد من المحافظات الحدودية بمنتجاتها التراثية ذات الطابع المميز مثل محافظات الوادي الجديد وسيناء والبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن المعرض الذي أقيم على مساحة 4000 متر مربع كان منفذا لتسويق منتجات 23 جمعية أسر منتجة و35 جمعية تنمية عن المشروعات الصغيرة ، كذلك معروضات 180 مشروعا صغيرا كنماذج لشباب وأسر تحدت البطالة واستطاعت أن تحقق نجاحا من خلال تلك المشروعات الخاصة ، حيث يعد المعرض أحد المنافذ التسويقية الداخلية التي تقدمها الوزارة لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح التقرير أن المعرض شهد إقبالا واسعا من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، حيث زاد عدد الزائرين عن 16 ألف زائر خلال مدة إقامة المعرض ، وقد أقبل على المعرض العديد من ضيوف مصر من الجنسيات العربية والأجنبية الذين أبهروا بدقة وجمال التصميمات الفريدة والذوق المتميز ، خاصة وأنها نابعة من البيئة المصرية الأصيلة.

يذكر أن الوزارة تقدم خدمات للأسر المنتجة من خلال مركز التصميم والنماذج لتحسين الأداء وتقدم التمويل للمشروعات من خلال بنك ناصر والجمعيات الأهلية، ومعاونة المستفيدين في تسويق المنتجات عن طريق إقامة المعارض الدورية.