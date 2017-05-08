قال اللواء اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه الهيئة تسعى خلال الفترة القادمة في ميكنه كافة الاجراءات؛ لتسهيل عملية التجارة.

واضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الاستيراد والجمارك، انه هناك برنامج يتم دراسته الان مع وزارة المالية المتمثله في قطاع الجمارك ومع وزارة النقل، لميكنه كافة الاجراءات لتسهيل التجارة، مشيرا الى ان هناك تعاقد سيتم مع الجمارك الاسبوع القادم لربط البطاقة الضريبيه بالكمبيوتر ، وذلك سيسهل الاجراءات التي تتم اثناء مراجعه اواضاع شركة.

واشار الى انه تم ميكنه ميناء بورسعيد بنسبة ٩٥٪ ، وميناء دمياط ٧٠٪، الا ان ميناء اسكندارية مازال هناك بعض المعوقات لميكنته ، حيث يستقبل ٦٠٪ من الواردات، مشيرا الى انه سيتم ميكنته خلال شهر يونيو القادم.