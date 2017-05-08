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"زراعة" النواب توصي بإعادة توزيع مناطق الأرز بالمحافظات وتخفيض الغرامات
حصاد الارز

"زراعة" النواب توصي بإعادة توزيع مناطق الأرز بالمحافظات وتخفيض الغرامات

2017-05-08 14:50:42
أ ش أ

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني بإعادة تقسيم وتوزيع مناطق الأرز بالمحافظات، وتخفيض الغرامات المقررة على مزارعي الأرز في الموسم الزراعي الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من عدد من النواب بشأن حظر زراعة محصول الأرز في بعض المناطق بالمحافظات، والمطالبة بتخفيض الغرامات عن مزارعي الأرز عن الموسم الزراعي السابق.
وأشار عدد من النواب –المشاركين في الاجتماع- إلى أن منطقة شمال الدلتا تربة رسوبية منخفضة عن سطح البحر، ومن ثم يكون من المجدي زراعتها بمحصول مائي، وذلك وفقا لتوصيات المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال.

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