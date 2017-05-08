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وزير المالية: زيادة 5 أضعاف في «بنود الدعم» منذ 2011
وزير المالية عمرو الجارحي

وزير المالية: زيادة 5 أضعاف في «بنود الدعم» منذ 2011

2017-05-08 13:38:03

استعرض عمرو الجارحى وزير المالية دراسة مقارنة بين أرقام بموازنة العام المالى 2015\2016 والعام السابق له 2014\2015، لافتًا إلى أن الدعم الموجه للسلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات فى زيادة مستمرة منذ عام 2010\2011، قائلًا : “بنود الدعم زادت 5 أضعاف حتى 2016\2017، ودعم الطاقة يتحرك فى ضوء السعر العالمى للبترول وسعر العملة”.

وأوضح الجارحى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير المبدئى للجنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2015\2016، أن العجز عام 15\16 تخطى نسبة 12.3%، وأن إجمالى الإيرادات بلغ 491.5 مليار، بزيادة نسبتها 5.6% فقط، وأن الحصيلة الضريبية بلغت عام 15\16 نحو 352 مليار جنيه بنسبة نمو 15%، وأن المصروفات زادت بنسة 11.5% مقابل 6.5% فقط زيادة فى الإيرادات، ما يعنى زيادة العجز بشكل كبير.

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