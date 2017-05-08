"فيس بوك" تضيف آخر المحادثات لإظهار المشاركات2017-05-08 13:36:17
بدأت شركة فيس بوك بإصدار ميزة جديدة تسمى “آخر المحادثات” ضمن نتائج بحثها، بحيث تعرض الميزة الجديدة أحدث المشاركات العامة حول مواضيع يجري نقاشها في الوقت الحالي بشكل كبير من قبل مستخدمي الشبكة الاجتماعية، وتوفر هذه الميزة نظرة أوسع عما يجري تداوله بشأن قصة إخبارية أو موضوع آخر.
ولا تعد القدرة على رؤية المشاركات العامة أمر جديد في فيس بوك، لكن ميزة “آخر المحادثات” مختلفة عن ما كان متاح سابقا، وكانت الشبكة تعمل على إجراء بحث واسع النطاق مستند إلى كلمات رئيسية، على أن تعرض صفحة نتائج البحث الرئيسية مزيجا من المقالات الإخبارية والصور ومقاطع الفيديو والمشاركات العامة والصفحات والمجموعات والتطبيقات المقترنة بعبارة البحث.
وتعتبر الميزة أقرب ما تكون إلى قسم خاص بها ضمن نتائج البحث حيث تعرض عبر تحديثات مباشرة كمية الأشخاص الذين يتحدثون عن موضوع ما في الوقت الحالي، إذ يمنح هذا العداد فكرة عن كيفية مناقشة هذا الموضوع على نطاق واسع ضمن الشبكة، ويعرض على سبيل المثال موضوع يجري الحديث عنه من قبل حوالي مليون مستخدم، وفقا لما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
وتأتي الإضافة في الوقت الذي تحاول فيه فيسبوك تحريض المستخدمين على رؤية آراء مختلفة، تنتمي إلى أشخاص خارج شبكة أصدقاء المستخدم الذين يختارهم بنفسه، إلا أنها غالبا ما تشترك في نفس القيم والعقلية.
وأشارت فيس بوك “نحن بصدد طرح قسم جديد ضمن نتائج البحث يعرض أحدث المشاركات العامة حول المواضيع التي يجري نقاشها في الوقت الحالي من قبل الكثير من الأشخاص في منصتنا”، كما أكدت الشبكة أنها تختبر ميزة جديدة تدعى “موضوعات للمتابعة” ضمن خلاصة الأخبار لمحاولة توسيع وجهات النظر حول المسائل الأقل إلحاحا.
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