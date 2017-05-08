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أبو الفتوح يهاجم «السلفيين».. ويعترف بلقاء قيادات «الإخوان»
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

أبو الفتوح يهاجم «السلفيين».. ويعترف بلقاء قيادات «الإخوان»

2017-05-08 13:36:04

شن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، هجومًا عنيفًا على السلفيين، مؤكدا أنه ضد حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، معتبرًا إياه حزبا دينيا.

وقال “أبو الفتوح” فى تصريحات نُشرت على موقعه الرسمى: “أنا ضد حزب النور السلفى الذراع السياسى للدعوة السلفية، وأنا ضد التشريع الذى يسمح بوجوده، وأسعى لتشريع يمنع وجود أحزاب دينية، وبالمناسبة كان هناك بعض الدعاة الذين طالبوا بإنشاء حزب للأزهر.

وعما أثير عن لقاءاته بأمين التنظيم الدولى للإخوان إبراهيم منير فى لندن خلال الفترة الماضية، قال “أبو الفتوح”: “لقاء أى من قيادات الإخوان ليست جريمة، ونحن نلتقى من أجل مصلحة الوطن.

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