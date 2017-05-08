قال رئيس مركز باريس بالوادي الجديد المهندس عادل عباس إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وافقت على إعادة تأهيل وتطوير 39 منزلا بالقرية الثالثة بدرب الأربعين التابعة لمركز ومدينة باريس.

وأضاف عباس - في تصريح اليوم الاثنين، أن إعادة التأهيل يتضمن إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وتجديدها مع تطوير كافة المرافق بها حتى تكون مؤهلة للسكن وذلك في إطار الجهود التي تتبناها الهيئة الهندسية لتطوير وتجديد العديد من القرى على مستوى مراكز المحافظة.