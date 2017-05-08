"القوى العاملة":730 فرصة عمل لراغبي العمل بإحدى دول الخليج2017-05-08 13:30:56
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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بإحدى دول الخليج ، برواتب مجزية فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية، موجها بضرورة تسهيل إجراءات تلقي طلبات راغبي العمل، تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة لاختبار المرشحين لتلك الفرص.
وقال “سعفان” في تصريح اليوم : إن الوزارة مستمرة في تلقي أوراق راغبي العمل حتى الخميس المقبل على مهن : 360 عاملا، و100 نجار مسلح ، و50 حداد مسلح ، و 80 سقال (شدة معدنية) ، و25 مساح خرسانة ، و75 بناء، و 15 فني سيلانت، و15 كهربائيا، و 10 سباك صحي ، والسن من 25 سنة لهذه المهن، وخبرة 5 سنوات على الأقل.
وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل “قسم تلبية الاحتياجات بالخارج”، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، حتى الموعد المحدد، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة.
وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.
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