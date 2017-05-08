مطار القاهرة يلغي عدد من الرحلات لعدم جدواها اقتصاديا

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، إقلاع 4 رحلات طيران دولية، لعدم جدواهم اقتصاديا؛ لانخفاض عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت إخطار بإلغاء رحلة “إيركايرو” 441 المتجهة إلى ينبع، والمصرية العالمية رقم 510 إلى الكويت والسعودية رقم 322 إلى أبها، ورحلة “مارتين إير” الهولندية رقم 8912 والمتجهة إلى أمستردام، لعدم جدواهما اقتصاديا؛ لقلة الركاب.

وأضافت المصادر، أنه تم التنسيق بين سلطات المطار والشركات لسفر الركاب على متن رحلات طيران دولية أخرى.