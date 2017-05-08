قال المستشار الاقتصادي للرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون hgيوم الاثنين إن ماكرون سيكون صارما في المفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أنه لن يسعى لمعاقبة لندن.

وقال جان بيزاني فيري إنه ما من أحد يريد انفصالا صعبا لبريطانيا يقطع أواصر العلاقات تماما بينها وبين وباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجرد انسحابها منه.

وأضاف أن هناك مصلحة متبادلة في الحفاظ على الروابط الاقتصادية والأمنية.

وقال لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية “بي.بي.سي” “في الوقت ذاته لدينا مصالح متشعبة فيما يتعلق ببعض نواحي المفاوضات. ومن ثم ستكون هناك مفاوضات صعبة وسيكون صارما”.

وأضاف بيزاني فيري أن ماكرون لن يسعى لمعاقبة بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي رغم أنه يسعى لتدعيم التكتل.

وقال “عقاب؟ بالطبع لا. لكنه يعتقد اليوم أن أوروبا جزء من الحل للمشاكل التي نواجهها”.