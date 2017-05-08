قال محمد سمير نائب رئيس نقابة البقالين، إنه لن يتم تقديم مواعيد صرف تموين شهر 6 بسبب قدوم شهر رمضان، منوهًا إلى أنه سيتم صرف الدعم الـ 50% الزائدة مع تموين شهر 6.

وأشار “سمير”، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إلى أن الأرز ليس ضمن السلع الأساسية بالتموين، مضيفًا: “الأرز الموجود أرز هندي والمواطن المصري مش عايزه”.