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نقابة البقالين: لن نقدم موعد صرف تموين شهر يونيو لقدوم "رمضان"
سلع تموينيه

نقابة البقالين: لن نقدم موعد صرف تموين شهر يونيو لقدوم "رمضان"

2017-05-08 13:35:38

قال محمد سمير نائب رئيس نقابة البقالين، إنه لن يتم تقديم مواعيد صرف تموين شهر 6 بسبب قدوم شهر رمضان، منوهًا إلى أنه سيتم صرف الدعم الـ 50% الزائدة مع تموين شهر 6.
وأشار “سمير”، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إلى أن الأرز ليس ضمن السلع الأساسية بالتموين، مضيفًا: “الأرز الموجود أرز هندي والمواطن المصري مش عايزه”.

https://www.youtube.com/watch?v=VY3SuEMLWYM
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