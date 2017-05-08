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مصدر أمنى: مقتل 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة
وزارة الداخلية الافغانية

بطريق سفاجا/ سوهاج

مصدر أمنى: مقتل 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

2017-05-08 13:28:59
أ ش أ

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى مقتل 8 من العناصر الإرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء القبض عليهم بطريق سفاجا / سوهاج.

وقال المصدر الأمنى- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأسط اليوم الإثنين- إن معلومات وردت الى ضباط قطاع الأمن الوطنى، أكدتها التحريات السرية، مفادها إختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل أحد الأوكار بطريق سفاجا/ سوهاج.

وأضاف المصدر الأمنى أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، توجهت مأمورية من ضباط قطاع الأمن الوطنى، بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام، والأمن المركزى إلى الوكر المشار إليه لضبطهم، وحال اقتراب القوات، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار علي القوات ، مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ثمانية من العناصر الإرهابية، وضبط بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر... وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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