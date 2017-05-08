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مديرية التموين بالإسكندرية تعلن استعدادها لشهر رمضان الكريم‎
ياميش رمضان

مديرية التموين بالإسكندرية تعلن استعدادها لشهر رمضان الكريم‎

2017-05-08 13:26:49
محيط: أ. ش. أ

أكدت مديرية التموين بالإسكندرية على توفير الدواجن واللحوم الطازجة البلدية بالمجازر وبالمجتمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع القوات المسلحة ومديرية الزراعة بالإسكندرية استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم إقامة شوادر لبيع اللحوم وزيادة كميات اللحوم المعروضة بالأسواق، خلال شهر رمضان القادم، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه محلات الجزارة المخالفة للأسعار المقررة، مع تكثيف دور الحملات بصفة مستمرة لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإضافة للمرور والمتابعة المستمرة على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة لحماية المستهلك من أية أضرار قد يتعرض لها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية كالطب البيطري والصحة.

وأضافت أنه تم زيادة منافذ الخبز البلدي والعمل فترتين للتخفيف من التكدس أمام المخابز خلال شهر رمضان الكريم إلى جانب العمالة اللازمة لهذه المنافذ، بالإضافة إلى طرح كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز المنزلية في المناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي.

وأشارت مديرية التمونين بالإسكندرية إلي تشديد الرقابة على محلات السلع الأساسية وياميش رمضان، وذلك لمحاربة الغلاء وزيادة الأسعار من أصحاب المحلات التجارية، فضلا عن توفير السلع الأساسية وياميش رمضان بأقل الأسعار لمحدودي الدخل خلال الشهر المعظم.

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