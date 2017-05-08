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سفينة حاويات دانماركية عملاقة تتصدر القافلة الجنوبية لقناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

سفينة حاويات دانماركية عملاقة تتصدر القافلة الجنوبية لقناة السويس

2017-05-08 13:22:33
وكالات

تصدرت سفينة الحاويات الدانماركية العملاقه (ماري ميرسك) القافلة الجنوبية لقناة السويس اليوم قادمة من ماليزيا في طريقها إلى المغرب.

وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس اليوم إن سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة ماري ميرسك قد تصدرت القافلة الجنوبية قادمة من ماليزيا في طريقها للبحر المتوسط ومنه الي ميناء طنجة بالمملكة المغربية، وهي تحمل علي متنها قرابة 200 ألف طن من البضائع المختلفة، موضحا أن قاطرة من قاطرات هيئة قناة السويس رافقت السفينة خلال رحلة عبورها للمجري الملاحي للقناة تحسبا لحالات الطوارئ.

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