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اعتقال شخص حاول اقتحام مقر مجلس الوزراء في السويد
الشرطة السويدية

اعتقال شخص حاول اقتحام مقر مجلس الوزراء في السويد

2017-05-08 13:15:47
أ ش أ

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الاثنين اعتقال شخص حاول اقتحام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة استوكهولم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيفا نلسون -حسبما ذكرت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية- إنه تم توقيف المشتبه على خلفية ممارسة العنف ضد ضابط أمن ومحاولة دخول منطقة محظورة، لافتة إلى سيطرة الشرطة في أعقاب الحادث.
ولم تعلن المتحدثة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

يذكر أن السويد في حالة تأهب أمني منذ حادث الدهس الذي وقع بشارع مزدحم في العاصمة استوكهولم الشهر الماضي والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وجرح العشرات.

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