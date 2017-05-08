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عاهل الأردن يهنئ الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عاهل الأردن يهنئ الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون

2017-05-08 13:12:50
أ ش أ

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين ، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وأكد عاهل الأردن - في البرقية - حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فرنسا مختلف المجالات، والعمل معها من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد عبر العاهل الأردني عن تمنياته للرئيس المنتخب بالتوفيق والنجاح في مهامه، وللشعب الفرنسي مزيدا من التقدم والازدهار.

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