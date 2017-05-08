توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن البدينات أقل معاناة من الآثار الجانبية الخطيرة من تسمم الحمل.

وأظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن الأمهات البدينات كن أكثر عرضة لتطوير ضغط دم مرتفع أثناء الحمل، وذلك بسبب مشكلات في الدورة الدموية وفي الشرايين ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة إلى أنهن أقل من نصف المرجح أن يعانين من السكتات الدماغية، ومضاعفات خطيرة أخرى من الاضطراب مقارنة بالنساء اللاتي يتمتعن بوزن طبيعي.

وتقول الدكتورة ليزا ليفين، الأستاذة المساعدة لأمراض النساء والتوليد في كلية الطب في بيرلمان ” إن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن النساء البدينات قد يحصلن على شكل مختلف أقل خطورة من تسمم الحمل الذي يقلل خطر حدوث مضاعفات فورية”.