كيف تستطيع الطابعات المستخدمة في الأعمال التجارية أن تساهم في زيادة مستويات الميكنة وتعزز نمو أعمال المؤسسات التجارية؟ بالطبع ستكون الإجابة هي: جودة صورة عالية، وتنوع أكبر للوسائط المستخدمة، وتوفير قدرات متقدمة للتشطيبات، وهذا ما توفره طابعات زيروكس الجديدة (Versant® 180 - Versant 180 Performance Package - Versant 3100).

يقول هيثم عبده مدير عام شركة زيروكس مصر: “إن الإنتاجية والميكنة والتشطيبات المتميزة التي تتيحها طابعات Versant، قد وضعت بالفعل ماكينات الطباعة كمحركات للعمل في الآلاف من المحلات التجارية وداخل المصانع في كل مكان بالعالم”.

وأضاف: “عائلة Versant الجديدة تُضِيف ميزات التشغيل الآلي المحسنة وتعمل على زيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد، والحد من الورق المهدر، وتوفير أوقات استجابة أسرع والتمكين من استخدام تطبيقات متنوعة”.

موديلات Versant تعطي الطابعات سعة ومخرجات وأدوات تشغيل آلي مضمنة أكثر مثل Spectrophotometer، وطباعة كتيبات ذات هوامش مقصوصة، والقوالب، والقاطع المربع وغيرها من أدوات التشطيب المتقدمة التي نحتاجها لأي تطبيق.

وتتعامل المطابع مع كل شيء من المطبوعات التسويقية جاهزة التشطيب، والبريد المباشر، واللافتات، والتقارير أو المجلات مقصوصة الهوامش على مجموعة من أنواع وأحجام الوسائط من المغلفات إلى اللافتات ال 26 بوصة / 660 مم.

كتيبات الأعمال بمميزات تنافسية

قامت شركة Printegra ومقرها نيويورك، هي إحدى المؤسسات المعنية بمجال الطباعة، وتنتج مجموعة متنوعة من وثائق الأعمال ذات الجودة العالية والمنتجات المطبوعة خصيصا لسماسرة الطباعة والموردين، على مدى الأشهر القليلة الماضية، باختبار طابعة Versant 180 مع خيارات التشطيبات الجاهزة للإنتاج.

وعن طابعات Virsant يقول تيم سيليرز، المدير العام لشركة Printegra : “هي طابعة شاملة ومتكاملة”.

وأضاف “كونها قادرة على تقديم المطبوعات مقصوصة الهوامش والمجلدات ذات الطيات المربعة المضمنة فإنها ميزة كبيرة.. الوظائف التي كانت تتم في أقسام متعددة في السابق يمكن تنفيذها الآن بطريقة أبسط”.

لقد ساهمت طابعات Versant في توسيع عروض منتجات Printegra للعملاء، وبالتالي زادت الإيرادات، وكانت دقة طباعة Versant الفائقة أيضا عاملا رئيسيا لمؤسسة Printegra.

الميكنة وميزات الإنتاجية في المحلات التجارية

ووفقا لـInfoTrends ، فإن خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الكفاءة تعد أولوية قصوى لـ84% من المنشآت، ويأتي بعد ذلك التوسع في خدمات الطباعة الجديدة والتركيز على زيادة العروض القائمة.

ويقول بات ماكجرو مدير شركة Keypoint Intelligence:”تحتاج الطابعات داخل المنشآت إلى سرعة مع دورات تشغيل قوية وتكنولوجيا لإدارة التنسيق والتقويم، إن الطابعات الجديدة Versant من زيروكس توفر مزايا الميكنة والإنتاجية المتقدمة لتلبية تلك الاحتياجات، كذلك تحسين جودة الصورة يتم بطريقة بسيطة حيث يتم طباعة هدف داخلي ومسحه ضوئيًا، للتأكد من أن التعديلات سريعة وواضحة والتي تجسد أفضل الممارسات التي نوصي بها، وتوفر هذه العملية تسجيلا دقيقا للغاية ستحتاجه الطابعات.”

عائلة طابعات Versant الجديدة تقدم:

•المزيد من الأداء القوي - مع زيادة دورات العمل والقدرة على الطباعة بسرعة من 80 إلى 100 صفحة في الدقيقة الواحدة، يمكن للطابعات الطباعة على أوزان ورق تصل إلى 350 ج/م2، التكنولوجيا المتكاملة مثل محاذاة التسجيل والتسجيل الدقيق للإنتاج يضمن ملائمة الصور مع الوسائط ووحدة الكثافة.

•المزيد من خيارات التغذية والتشطيب- تتيح إمكانات التغذية المتقدمة إجراء عمليات طباعة أطول وأقل انقطاعا مع خيارات التشطيب المضمنة بما في ذلك وحدات إدخال زيروكس وقوالب زيروكس الأساسية والمجلدات ذات القطع المربع والمطبوعات ذات الوجهين.

•صور بجودةعالية - توفر تقنية الدقة الفائقة وتكنولوجيا 10-bit بكسلات أكثر بأربعة أضعاف من الطابعات الأخرى، حيث أن تكنولوجيا زيروكس المدمجة Xerox Confident Color تستعين بمجموعة كاملة وكبيرة لتقديم الجودة المثالية للصور، وتقدمVersant 180 Performance Package ضبط جودة اللون الآلي من زيروكس مع جهاز قياس الطيف المضمن لتوفير إدارة الألوان المميكنة بالكامل.