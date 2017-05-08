شنت مقاتلات التحالف الدولي - بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية - 29 غارة جوية على 76 هدفا لتنظيم “داعش” في العراق وسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - إلى أن الغارات تركزت في سوريا على أهداف للتنظيم في محيط دير الزور، ومحيط الرقة وبالقرب من مدينة الطبقة ، وفي العراق استهدفت مقاتلات التحالف مواقعا للتنظيم بالقرب من مدينة الموصل.

من ناحية أخرى، تمكنت القوات العراقية من السيطرة على حي الثلاثين من تموز، ومواصلة التقدم باتجاه حي السابع عشر من تموز أيضا غربي الموصل.

كما نجحت القوات العراقية في السيطرة على حي الهرمات الأولى وتواصل علميات التمشيط في الحي بحثا عن مسلحين، كما تخوض قوات مكافحة الإرهاب معارك ضارية في المنطقة الصناعية الجنوبية ووداى عكاب المجاور.