وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مملكة البحرين، في زيارة رسمية، قادماً من الكويت.

واستقبل عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس السيسي، والوفد المرافق، لدى وصولهم البلاد.

ويجري الرئيس السيسي، خلال الزيارة، مباحثات مع ملك البحرين؛ تتناول العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

واختتم الرئيس السيسي، زيارته لدولة الكويت، اليوم الإثنين، وهي الزيارة التي تأتي ضمن جولة خليجية؛ تشمل مملكة البحرين.