تحتفل النقابة العامة للتمريض يوم الثلاثاء 8 مايو 2017 باليوم العالمي للتمريض بمقر المركز القومي للتدريب بالعباسية بحضور وزيري الصحة والتعليم العالي، ويستعرض الاحتفال أنشطة النقابة وخططها لتطوير المهنة بالتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص مثل وزارة الصحة والتعليم العالي والجامعات المصرية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ، في تصريحات لها اليوم ، إن اليوم العالمي للتمريض بمثابة دعوة لتقدير مهنيو التمريض على الجهود التي يبذلونها في حول العالم مؤكدة أن مصر خلال الفترة الماضية سعت إلى تطوير المهنة بما يتفق مع النصم المعمول بها عالميا مؤكدة أن هناك تطلعات كبيرة سيتم تحقيقها لدعم التمريض.

وأضافت أن الدستور المصري حث على دعم التمريض والاهتمام به لكونه أحد أهم دعائم المنظومة الصحية وعلى عاتقة أكثر من 60 % من أعمال المنظومة الصحية مشيرة إلى أن النقابة تعمل حالياً على تعديل البنية التشريعية لمنظومة التمريض من خلال تعديلات عدة قوانين على رأسها مزاولة مهنة الصيدلة وقانون النقابة.

وتابعت كوثر محمود أن النقابة تقوم سنوياً بتكريم عدد كبير من التمريض لجهودهم الكبيرة في خدمة المرضى لافته إلى أن نسب العجز لا تتعدى 15 % بين التمريض بالجمهورية وجارى وضع كافة البرامج التعليمية والتدريبية لسد هذا العجز مؤكدة أن النقابة والوزارة يضعان على رأس اهتماماتهم التنمية المهنية المستدامة للتمريض.

وكشفت عن إعدادها سلسلة من المقترحات البت تصب في صالح المهنة أولها إيفاد البعثات التمريضية للخارج حال توفرت الفرص وثانيها دعم التمريض مادياً فضلاً عن تحسين الأوضاع المهنية والوظيفية.