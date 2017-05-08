أثبتت دراسة حديثة أن التوابل (خاصة القرفة) يمكن أن تساعد في الحد من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون.

وكشف الباحثون في الجمعية الأمريكية لتصلب الشرايين وتجلط الدم، أن القرفة قد تقلل من خطر الإضرار القلبية الوعائية خاصة بين الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا عاليا من الدهون، وذلك من خلال تفعيل الجسم للأجسام المضادة ومضادات الالتهاب وتباطؤ عملية تخزين الدهون، من خلال التجارب الأولية التي أُجريت على فئران التجارب.

ولجأ الباحثون إلى تغذية الفئران بمكملات غذائية من القرفة لمدة 12 أسبوعا مع إتباع نظام غذائي عالى الدهون، ووجدوا أن الفئران وزنها أقل وكان أقل من الدهون في البطن ومستويات صحية من السكر والأنسولين والدهون في الدم، مقارنة مع الفئران التي لم تتلق القرفة مع الأطعمة عالية الدهون.. كانت الفئران التي تم تغذيتها بالقرفة شهدت تخزينا أقل لعملية الدهون، فضلا عن تضاعف الجزيئات المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تحمي الجسم من الأضرار الناجمة عن الإجهاد.