أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن موقف عائلة الإيطالى انطونيو كونتى المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي قد تدفعه للعودة للتدريب في إيطاليا وتحديدا نادى انتر ميلان، وحتى الآن لم تكمل عائلة كونتى انتقالها إلى لندن ما أثار الشكوك حول مسيرته مع البلوز فى وقت واصل نادى انتر مطاردته لمدرب يوفينتوس ومنتخب إيطاليا السابق.

وتفيد أنباء بأن النيراتزورى يرغب فى جعل كونتى /47 سنة/ أعلى مدرب أجرا فى القارة الأوروبية.

وصرح مات لو الصحفي البريطاني البارز لمحطة سكاى سبورت إيطاليا بأنه كان من المنتظر أن تنتقل عائلة كونتى إلى لندن فى أعياد الميلاد قرب نهاية العام الماضي لكن لم تمض الأمور على هذا النحو ويبدو أن عائلة كونتى لا ترغب فى الانتقال.

وأضاف الصحفى البارز فى الديلى تليجراف إن الجميع يعلم ان انتر مهتم بكونتى وأنه بوسعه ان يقدم له راتبا أعلى مما يحصل عليه فى انجلترا وأن الأمر يعتمد على مدى رغبة المدرب الايطالى فى الانتقال للنيراتزورى فى الصيف المقبل، ولكن الأمر المؤكد أنه لن يستمر في قيادة تشيلسى حتى نهاية عقده في عام 2019 في حال عدم انتقال أسرته إلى انجلترا.

يذكر أن كونتى نجح فى قيادة تشيلسى لصدارة الدوري الإنجليزي وبات قريبا من حسم اللقب كما قاد الفريق إلى نهائي كأس انجلترا ليلتقى مع ارسنال فى النهائى فى وقت لاحق من الشهر الحالى على ستاد ويمبلى بلندن.