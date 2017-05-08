أغلقت قوات الجيش الليبي، اليوم الاثنين، الطريق الساحلي بمدينة بنغازي، وصولاً إلى جزيرة الجرات بمنطفة السلماني ، والطرق المؤدية إلى شارع مستشفى الجلاء، في بادرة تشير إلى انطلاق العمليات العسكرية لتحرير منطقتي الصابري ووسط البلاد ببنغازي.

ذكرت ذلك اليوم بوابة “الوسط” الليبية الإخبارية في نبا عاجل لها .