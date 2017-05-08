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الجيش الليبي يغلق الطريق الساحلي بمدينة بنغازي
قوات من الجيش الليبي

الجيش الليبي يغلق الطريق الساحلي بمدينة بنغازي

2017-05-08 13:23:14
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أغلقت قوات الجيش الليبي، اليوم الاثنين، الطريق الساحلي بمدينة بنغازي، وصولاً إلى جزيرة الجرات بمنطفة السلماني ، والطرق المؤدية إلى شارع مستشفى الجلاء، في بادرة تشير إلى انطلاق العمليات العسكرية لتحرير منطقتي الصابري ووسط البلاد ببنغازي.

ذكرت ذلك اليوم بوابة “الوسط” الليبية الإخبارية في نبا عاجل لها .

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