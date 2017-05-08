قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العلاوة الاجتماعية الذي قدمته الحكومة لا يليق بالعلاوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “المحور”، اليوم الاثنين، أن العلاوة الدورية ليست بدعة وليدة السنة الأخيرة ولنها، كانت موجودة على مدى العديد من السنوات الماضية، و بدأت منذ عام 87.

وأشار إلى أن النواب اصروا أن تطبق العلاوة بأثر رجعي عند اقرارها، وتضاف على الاساسي، بحد أدني 60، وحد أقصي 120 جنيها.

وأوضح ان العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يحصلون على علاوة دورية بقيمة 2 جنيها، واقصى شخص يحصل على 6 جنية وربع.

وأضاف “المحكمة الدستورية أكدت أن المادة الخامسة من القانون غير دستورية ولن يتم تطبيقها”، مضيفا “تأكيد الحكومة سحب مشروع قانون العلاوة الاجتماعية، إذا تم إلغاء المادة الخامسة استفز العديد من نواب البرلمان”.

وألفت إلى أن ما أعلنت الحكومة عن تكلفة العلاوة الاجتماعية البالغة 18 مليار غير صحيح ومبالغ فيه والتكلفة الحقيقية 8 مليار فقط.