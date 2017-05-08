تصدر هاشتاج #ماكرون، صدارة قائمة ” تريند ” تويتر التي تضم أكثر الموضوعات أهمية وتداولا من قبل المغردين، وذلك ساعات قليلة من انتخاب “إيمانويل ماكرون” رئيسا للجمهورية الفرنسية .

ماكرون

وفاز “ماركرون” 39 عاما، على منافسته “lمارين لوبان” بنسبة تتراوح بين 65.5% و66.1% من الأصوات، حسب تقديرات معهدي الاستطلاع “إيفوب” و”هاريس إنتراكتيف”، ويعتبر بذلك الفوز، أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، وهو ما نال إعجاب نشطاء السوشيال ميديا، هذا بجانب قصة حبه بمعلمته التي أصبحت زوجته وإصراره على زواجه منها، وإظهار هذا الحب أمام الجميع، لافتين إلى أن الحب من أسباب النجاح .

جانب من تعليقات النشطاء والمغردين





سيدة فرنسا الأولى

“بريجيت تروجنيوكس” 64 عاما، سيدة فرنسا الأولى وهي معلمة ماكرون، والتي أحبها وتزوجها رغم فارق العمر بينهما، كانت محل اهتمام المغردين، وعلقوا على قصة حبهما بالكثير من الصور التي تثبت ذلك، لافتين إلى أن وراء كل رجل عظيم امرأة .

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زعماء العالم يهنئون ماكرون من خلال السوشيال ميديا

من جانبه هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرشح الوسط ماكرون على فوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقال ترمب على حسابه الرسمي في تويتر “تهانينا لإيمانويل ماكرون على فوزه الكبير اليوم برئاسة فرنسا، أتطلع بشدة للعمل معه”.

بدورها اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فوز ماكرون انتصارا “لأوروبا قوية وموحدة”، وفق ما ذكر المتحدث باسمها شتيفن سايبرت.

وكتب سايبرت على حسابه على موقع تويتر “تهانينا، إن انتصاركم هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة وللصداقة الفرنسية الألمانية”.

كما رحب وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل بانتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا، معتبرا أن فرنسا تبقى في ضوء ذلك “في قلب أوروبا”.

وكتب الوزير الاشتراكي الديمقراطي على حسابه على تويتر أن “فرنسا كانت وستبقى في وسط وقلب أوروبا”.