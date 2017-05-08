 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 11:50 صباحاً
روابط سريعة
إعفاء مدير مدرسة من منصبة لخروج التلاميذ «مبكراً»
طارق شوقي وزير التربية والتعليم ‎

إعفاء مدير مدرسة من منصبة لخروج التلاميذ «مبكراً»

2017-05-08 11:34:38

قرر ثروت عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، إعفاء مدير مدرسة المعمارية ببنى سويف وإخلائه إدارياً ومجازاة لجنة النظام والمراقبة بخصم 5 أيام من راتبهم، ومجازاة جميع الملاحظين بجميع اللجان التى وقعت بها المخالفة بخصم 3 أيام من راتبهم.

كانت لجنة من إدارة التعليم الفنى فاجأت المدرسة المعمارية، أمس، حيث يؤدون الامتحان فترة ثانية من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهراً، إلا أن الطلاب خرجوا من المدرسة قبل نصف الوقت والتعليمات تنص على ألا يغادر الطالب اللجنة إلا بعد مرور نصف الوقت، حرصاً على مصلحة الطلاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3