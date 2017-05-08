قرر ثروت عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، إعفاء مدير مدرسة المعمارية ببنى سويف وإخلائه إدارياً ومجازاة لجنة النظام والمراقبة بخصم 5 أيام من راتبهم، ومجازاة جميع الملاحظين بجميع اللجان التى وقعت بها المخالفة بخصم 3 أيام من راتبهم.

كانت لجنة من إدارة التعليم الفنى فاجأت المدرسة المعمارية، أمس، حيث يؤدون الامتحان فترة ثانية من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهراً، إلا أن الطلاب خرجوا من المدرسة قبل نصف الوقت والتعليمات تنص على ألا يغادر الطالب اللجنة إلا بعد مرور نصف الوقت، حرصاً على مصلحة الطلاب.