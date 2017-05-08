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الاتحاد الأوروبي: 20 مليون يورو لدعم مشروعات «ذوي الإعاقة» بمصر
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي: 20 مليون يورو لدعم مشروعات «ذوي الإعاقة» بمصر

2017-05-08 11:32:35

أكد السفير إيفان ساركوس، سفير الاتحاد الأوروبى لمصر، أن الاتحاد قدم ٢٠ مليون يورو لمصر لدعم مشروعات تمكين ذوى الإعاقة.
وأضاف ساركوس، فى كلمته بمؤتمر وزارة الاتصالات لتمكين ذوى الإعاقة، أن هناك ٣٦ مليون برنامج مع اليونيسيف لدعم برامج التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة.
من ناحية أخرى، توجه الدكتور أشرف مرعى، المشرف على المجلس القومى للإعاقة ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعلانه عام ٢٠١٨ عام لذوى الإعاقة.
وأضاف فى كلمته بمؤتمر وزارة الاتصالات لتمكين ذوى الإعاقة ، أن الحكومة شكلت لجنة لوضع خطة لحل مشاكل الأشخاص ذوى الإعاقة ، ووجه كلمة لذوى الإعاقة قائلا “لدينا فرصة للتنمية ، والمشاركة الفعلية”.

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