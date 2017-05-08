شنت هيئة الرقابة الإدارية، حملات موسعة على شون وصوامع القمح، للتأكد من جاهزيتهم لاستلام القمح، وصرف المستحقات للمزارعين، وذلك من خلال المرور على 19 شونة وصومعة فى محافظتى القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى عدد كبير فى جميع المحافظات.

وتبحث الحملات، مدى التأكد من الرصيد الدفترى الخاص بالاستلام، والتأكد من سلامة الإجراءات التخزينية، والتأكد من الاستلام الخاص بالقمح، عما إذا كان مستورد أو محلى أو حدث خلط بين المستورد والمحلى.

وتسحب الهيئة عينات من القمح الموجود بالشون والصوامع وتحليلها للتعرف على نوعية القمح ومطابقته بالمواصفات، وبحث ما تردد عن وجود تكدس أمام الشون والصوامع وما أسبابه.

وتتكون الحملة من عضو الرقابة الإدارية، و2 مفتشين من وزارة التموين، وموظف من بنك الائتمان الزراعى.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية نفذت حملات على الشون والصوامع خلال شهر مارس الماضى قبل بدء موسم القمح واستبعدت بعض الشون لعدم جاهزيتها، ونصحت آخرين باستغلال السلع التخزينية بالكامل لتشوين القمح.

وتعد محافظة المنيا هى أكبر الحافظات التى توجد بها صوامع وشون للقمح، وبها 47 شونة وصومعه، حيث إنها من أكثر المحافظات التى تقوم بزراعة القمح.