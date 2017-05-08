مساعدو ترامب يكشفون سر بدء جولاته الخارجية بزيارة السعودية2017-05-08 11:34:45
أكد مساعدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جولته الخارجية الأولى هي “استعراض رمزي للعزم” أمام حلفاء أمريكا المقربين، الذين تأمل إدارة ترامب في أن يجددوا جهودهم لمواجهة التطرف والتعصب حول العالم.
وأوضح أشخاص مُطّلعون على التخطيط للجولة، التي تبدأ بالمملكة العربية السعودية وإسرائيل والفاتيكان ثم بروكسل وصقلية للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلسي “الناتو” وقمة مجموعة الدول الصناعية السبع أواخر مايو الجاري، أنها تهدف إلى الإعلان عن “عهد جديد” في السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال مصدر مسئول شارك في التخطيط للمحطة الأولى من جولة ترامب، وهي المملكة العربية السعودية، إن هذه الزيارة معدة بشكل محدد لدحض الانطباعات عن أن ترامب معادٍ للمسلمين، وذلك بعد بعض الأفعال التي أثارت العالم الإسلامي مثل المرسوم التنفيذي بحظر دخول مواطنين من بعض الدول الإسلامية للولايات المتحدة، ودعوته خلال الحملة الانتخابية إلى منع دخول المسلمين.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـشبكة “سي إن إن”: “لقد اعتقدنا أن ذلك مهمًا لأنه من الواضح أن الناس حاولوا رسم صورة بطريقة ما عن الرئيس ترامب، بينما أعتقد أن ما يريد فعله هو حل نفس المشكلة التي يريد الكثير من قادة العالم الإسلامي حلها”.
وأشارت مصادر مطلعة أيضا إلى أن ترامب يأمل خلال جولته الأولى أن يعبر عن ثقته في حلفاء أمريكا التقليديين، إذ تدعى إدارة ترامب أن إدارة سلفه باراك أوباما تجاهلتهم، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتجنب زيارة إسرائيل خلال رحلته الأولى للمنطقة عام 2009.
ولفت إلى أن كل المحادثات التي أجريت مع كل القادة حول العالم أظهرت أن هناك الكثير من الإحباط من طريقة إدارة الأمور في السابق، وأعتقد أن الرئيس الحالي يتحرك بالمنطق السليم والمنهج العملي لإنجاز الأمور.
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