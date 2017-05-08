رأيت زوجي يرتدي ملابسي الداخلية .. مصدومة!2017-05-08 11:31:59
متزوجة منذ 5 سنوات أحب زوجي كثيرا فهو طيب جدا وحنون وكريم ويؤدي فروضه وصلواته وبحكم ظروف عمل زوجي فنحن لدينا منزلين أحدهما بمدينتنا التي نسكن بها والأخرى بمدينة أخرى نذهب إليها كل فترة لظروف عمله وفي الغالب أذهب معه ولكن أحيانا يضطر للذهاب لوحده.
منذ بداية زواجنا وأنا كنت أرى صورا إباحية في جهاز الكمبيوتر ومن دون أن أسأله برر لي ذلك أنها فيروسات وايميلات لا يعلم من من وصدقته! .
ومنذ يومين رأيت صورا لزوجي بشقتنا الثانية وهو يرتدي ملابسي الداخلية وجهه لم يظهر بالصور ولكن يداه ظاهرتان ويداه في الحقيقة بها تشوه بسيط واضح بالصور مما أكد لي أنه هو!! ولا أعلم إذا كان هو من قام بتصوير نفسه أو هناك من قام بتصويره؟؟ حيث أنه لا يظهر غيره بالصور؟؟ طبعا إلى الآن لم أتصرف لأني لا أعرف كيف؟؟
أرجو منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح للتصرف معه؟؟ وهل زوجي يعتبر مريضا أو شاذا والعياذ بالله؟؟
م م ن
الإجابة
يقول المستشار النفسي محمد بن علي آل خريف فى موقع “لها اون لاين” :
الأخت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. أختي الكريمة كثير من الأشخاص يعيش في هذا الزمن صراعا عنيفا مع هواه وتقواه ورغم أن الحياة بشكل عام تحتم على الإنسان أن يعيش مثل هكذا صراع لكن ليس بتلك الشدة لكل الناس فهناك من يضع نفسه أو يضعه القدر في خضم منزلقات وفتن جارفة لا يقوى على الفكاك منها إلا أولو العزم ممن وفقه الله للثبات على الصراط القويم .
وفي هذا الزمن كثرت الفتن وأخذت أشكال لم يكن لمجتمعنا وعي بها حتى يتفادى الوقوع في منزلقاتها فوقع الكثير في موبقات لا يمكن توقعها ومع أنه لم يظهر لنا إلا رأس جبل الجليد إلا أن ما خفي من أمر من وقع أعظم والله المستعان.
أختي العفيفة إن حسن تربيتك ونبلك جعلك تحسنين الظن بزوجك وهذا من خصال الكرام لكن فطنتك الإيجابية وتحليلك الدقيق كشف لك مبكرا علامات غير حميدة عن سلوكيات غريبة على زوجك مستغربة على مثله بما يحمل من خصال طيبة لكن وكما قلت لك لا معصوم إلا من عصمه الله.
إن هذه التقنية الجديدة من جوال ونت قد جلبت للكثير مآسي وفواجع لم تكن بالحسبان ولا أخال زوجك إلا واقع في مصيدة من تلك المصائد . من قال إني أجيد السباحة وسأجول في غمار البحر اللجي المليء بالفتن فهو واهم مهما كان تقاه وعلمه فالإنسان حينما يعتمد على قواه فهو والله أضعف الخلق وقد تاه كثير ممن كان محل السمع والبصر بفعل هذه الثقة المفرطة .
ما لاحظتِه أختي على زوجك إن كنت متثبتة منه لا يحتمل السكوت وطالما بينكما هذا الود فعليك الإمساك بزمام المبادرة وبحزم وتروي مع رفق وجدال هادئ وبعيد عن الأولاد ثم اطرحي كل ما لديك من هواجس وضعي النقاط على الحروف محاولة استكشاف ما هو عليه من وضع واعدة إياه بكتمان ونسيان هذا الموقف ثم حذريه من مغبة هذه السلوكيات على حياتكم ومستقبلكم الأسري ثم ذكريه بالله ونبهيه لأخذ العبرة ممن وقع في مثل تلك الموبقات فأودت به إلى المهالك .
أشعريه أن حبل الود والثقة بينكما لا يزال موصول ولكنه معرض للخطر بسبب تلك المؤشرات الخطيرة التي لا تليق بمثله شجعيه على الإقلاع والتوبة بطريق غير مباشر. ثم إذا كان له جلساء غير صالحين فحاولي حثه على تجنبهم.
عوضيه كثيرا عما سيفقده في مثل تلك المشاهد بالشكل والفعل كوني له أكثر جاذبية رغبيه أكثر في المكوث معكم أطول فترة ممكنة .
اجتهدي في تخليص مناخكم الأسري مما لا يرضي وحوليه إلى جو تحفه التقوى والمحفزات الإيمانية . أما عن تساؤلك الأخير عما إذا كان زوجك مريض أو شاذ بحكم لبسه لملابسك الداخلية فهذا لا يمكن تشخيصه بناء على صورة مصغرة عن حاله وقد يكون هناك ممارسات مصاحبة تحدد ما يعاني منه وهو في كلا الحالين مريض قلب يحتاج لعلاج إيماني هو محور كل علاج بعده.
سددك الله وهدى زوجك وأقر عينك بصلاح أمرك .
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
حازم عبدالعظيم يوجه رسالة إلى «باسم يوسف».. ماذا طلب منه؟!
وجّه المحلل السياسي “حازم عبد العظيم” رسالة إلى الإعلامي الساخر “باسم يوسف”، مؤكدًا على ضرورة ظهوره قبل الانتخابات الرئاسية. وقال “عبد العظيم” عبر حسابه الشخصي ...Sun, 07 May 2017 10:51:26 GMT
-
الأهلي يعسكر ببرج العرب الخميس استعدادًا لزانكو
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة يومين بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة زاناكو ...Sun, 07 May 2017 12:00:51 GMT
-
التحقيقات: «ماس كهربائي» وراء حريق قطار الصعيد
دفعت الحماية المدنية بــ4 سيارات إطفاء لموقع حريق قطار vip والمتجه من القاهرة إلى أسوان، بمركز دشنا شمال محافظة قنا بسبب ماس كهربائي. كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير ...Sun, 07 May 2017 10:39:26 GMT
-
الإسكان: سحب 2579 كراسة شروط لمدينتي ناصر أسيوط وغرب قنا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 673 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، و377 حاجزًا دفعوا مقدمات ...Sun, 07 May 2017 10:36:50 GMT
-
لماذا تشعر بالبرد أثناء جلوسك على الشاطئ في الصيف؟ - محيط
أكد البروفيسور الفرنسي فيليب هومبير ، طبيب الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الدولية للصيدلة الجلدية، أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم ...Sun, 07 May 2017 10:01:54 GMT
-
إلزام توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهرياً بدل فرش لأبنه
قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح بإلزام البرلمانى السابق واﻹعلانى توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهريا ...Sun, 07 May 2017 10:05:37 GMT
-
شريف سامي:تواصل مستمر بين الرقابة المالية والبنك المركزيSun, 07 May 2017 09:09:01 GMT
-
ميدو: قادر على تحقيق الإنجازات مع الاهلي
أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه قادر على تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات حال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي. وقال “ميدو”، خلال ...Sun, 07 May 2017 09:35:40 GMT