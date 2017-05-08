 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 11:39 صباحاً
روابط سريعة
تسريب امتحان الشهادة الابتدائية.. و«التعليم» تنفي
وزارة التربية والتعليم في مصر

تسريب امتحان الشهادة الابتدائية.. و«التعليم» تنفي

2017-05-08 11:23:42

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لامتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، وبدأ بعض الطلاب في تداول إجابات الامتحان.

من جانبه قال سعيد عبدالله، وكيل تعليم الجيزة، إن ما يتم تداوله حول تسريب الامتحان، ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع 20 إدارة تعليمية، للاطمئنان على سير عملية الامتحان، ولم يتلق أي شكاوى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3