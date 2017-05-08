تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لامتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، وبدأ بعض الطلاب في تداول إجابات الامتحان.

من جانبه قال سعيد عبدالله، وكيل تعليم الجيزة، إن ما يتم تداوله حول تسريب الامتحان، ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع 20 إدارة تعليمية، للاطمئنان على سير عملية الامتحان، ولم يتلق أي شكاوى.