قامت شركة صندوق نعيم العقاري، بإزالة الإعلان الخاص بالصندوق، ” طلعت حرب راجع”، مؤكدة في بيان رسمي صادر اليوم، إن الانطباعات التي تركها إعلان الصندوق عن طرح شهادة مصرفية، أو أداة استثمارية ذات عائد مضمون في حدود «٢٦٪‏» قد تم فهمه بشكل خاطئ.

وأضافت «الشركة»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن «من يرغب في الاستثمار في تلك الوثائق، عليه الاطلاع على نشرة الطرح واتخاذ قراره الاستثماري بعد دراسة ما جاء بالنشرة».

وتابعت أنه «حرصًا من شركة صندوق نعيم العقاري على الشفافية ومنعًا لحدوث أي لبس أو سوء فهم تم إزالة الإعلان الخاص بالصندوق».

كانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه إلزامها شركة النعيم بإزالة إعلان الصندوق، لعدم إظهاره بوضوح أن الإعلان يخص صندوق استثمار، وأن رقم 26% الذي يتصدر الإعلان يخص معدل عائد داخلي مستهدف (أي غير مؤكد، ويرتبط بتحقق نتائج تقديرية).

وردت شركة النعيم، في بيانها، قائلة إن ما يشير إليه الإعلان من نسبة 26% هو معدل عائد دوري تراكمي مستهدف من شركة إدارة الصندوق في حال تحقق خططها على مدى السنوات المقبلة، ونبهت إلى أن ذلك تم توضيحه في نشرة الطرح، فضلًا عن شرح المخاطر المرتبطة بالصندوق وبتحقيق عوائده في النشرة.

وذكرت أن الأمر عبارة عن صندوق استثمار وليست وديعة، موضحة أن قيمة الاكتتاب في صندوق النعيم تبلغ 50 ألف جنيه للفرد كحد أدنى، وإجمالي الصندوق مليار جنيه، ومدته 3 سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى سنتين، وفائدته 10% سنويًا، إضافة إلى 16% على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق.

وأكد بنك مصر، ثاني أكبر البنوك العامة بالسوق، أن دوره ينحصر في تلقى الاكتتاب الخاص بصندوق نعيم العقاري، التابع لشركة النعيم.

وأضاف البنك، في بيان له، الأحد، أن «العائد المذكور 26%، هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمونا»، مؤكدا أن البنك غير مسؤول تماما عن تحقيق هذا العائد.‎

