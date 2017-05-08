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الرئيس البولندي يهنيء ماكرون بفوزه في الانتخابات الفرنسية
رئيس بولندا أندري دودا

الرئيس البولندي يهنيء ماكرون بفوزه في الانتخابات الفرنسية

2017-05-08 11:22:08
أ ش أ

هنأ الرئيس البولندي اندجيه دودا الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال دودا حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الاثنين - “إن بولندا وفرنسا متحدتان بعلاقة تعاون وصداقة منذ قرون طويلة وإنني على اقتناع بأننا سنتمكن من مواصلة هذا التقليد الجيد”.

يشار إلى أن ماكرون كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيطالب بفرض عقوبات على بولندا حال فوزه في الانتخابات، بدعوى أنها تخالف قيم الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكها لمبدأ سيادة القانون.

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