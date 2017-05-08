رحب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار، بالوزراء والمشاركين في أعمال مؤتمر التعليم في مصر ” نحو حلول إبداعية”، معربا على أمله في أن يقدم المؤتمر حلولا غير تقليدية لحل مشاكل التعليم في مصر.

وأكد رزق، أن التعليم هو عماد مشروعنا الوطني لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، مضيفا: «حينما فكرت جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم لعمل مؤتمر حول التعليم في مصر، كان السعي لإيجاد حلول إبداعية لمشاكل التعليم في مصر هو هدفنا الأساسي»، لافتا إلى عقد عدة جلسات تحضرية سبقت المؤتمر، والاتفاق على تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر تنعقد شهريا بعضوية وزيري التعليم والتعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، و6 من الخبراء.

وأكد ياسر رزق، أنه جاري الإعداد لمشروع تعليمي ضخم بالتعاون بين أخبار اليوم وجامعة القاهرة.