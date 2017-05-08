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وزير الزراعة يبحث تعزيز العلاقات مع خبراء سعوديين
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
وزير الزراعة عبد المنعم البنا

وزير الزراعة يبحث تعزيز العلاقات مع خبراء سعوديين

2017-05-08 11:22:53
وكالات

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الزراعة، والقطاعات المختلفة المتعلقة به، لتحقيق تنمية زراعية شاملة تصب في صالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من الخبراء الزراعيين السعوديين، وممثلي هيئة الغذاء والدواء، ووزارة المياه والبيئة والزراعة السعوديتين، للتباحث في عدد من ملفات التعاون الزراعي المشترك.

وأشار البنا إلى أهمية توطيد سبل التعاون الزراعي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بانسياب حركة التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين.

وأوضح وزير الزراعة أن موضوعات التباحث بين الجانبين تشمل التعاون في مشروعات الاستزراع السمكي، ومكافحة أمراض الأسماك، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وتابع أنه سيتم أيضًا مناقشة زيادة نسبة الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى المملكة العربية السعودية، فضلًا عن التعاون العلمي في معاملات الحاصلات الزراعية، والري ومكافحة الآفات.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد السعودي إلى مصر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يجرى عدد من الزيارات الميدانية إلى المعامل والمعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية، فضلًا عن زيارة عدد من المزارع والمنشآت والمحطات العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وكذلك مشروعات الثروة السمكية والمزارع السمكية.

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