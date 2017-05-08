أعلن مسئول حكومي باكستاني أن باكستان وأفغانستان بدأتا مسحا مشتركا تم الاتفاق عليه في أعقاب الاشتباكات المميتة التي وقعت الأسبوع الماضي على طول الحدود المتنازع عليها.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الاثنين أن الجانبين كانا قد اتفقا على إجراء مسح جيولوجي للقرى بهدف “إزالة الالتباس” بشأن الحدود الجغرافية الفاصلة بين البلدين.

من جانبه، قال كاشف نبى المسؤول المحلي في مقاطعة بلوشستان الباكستانية إن الفرق، التي تضم ضباطا من الجيش، وصلت إلى القرى الحدودية اليوم، وتعمل بشكل ودي والوضع هاديء، لكن المعبر الحدودي في المنطقة لا يزال مغلقا.

وكانت باكستان قد اتهمت القوات الأفغانية بإطلاق النار على عمال فريق لهيئة التعداد السكاني والقوات التي ترافقهم، ما أسفر عن مقتل جنديين وتسعة مدنيين يوم الجمعة الماضي.