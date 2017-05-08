حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي بتحرير أمين جمال عبد الفتاح محضرا حمل رقم 2881 اداري الدقي لسنة 2017 اتهم فيه رامز جلال ومحمد نصر والشركة المنتجة لبرنامج “رامز تحت الأرض” بسرقة الفكرة واقتباسها منه وانتاجها لعرضها في رمضان المقبل.

وطالب محرر المحضر باتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى الفور أحال اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث المحضر الي النيابة العامة للتحقيق.