أكد الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح” رئيس حزب مصر القوية، تضامنه مع الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، مطالبًا بحقه الإنساني في رؤية أسرته خلال محبسه.

وكتب “أبو الفتوح “عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر”تويتر” : “يتملك كل مصرى شريف العار من النظام الحاكم حينما يمنع عن الرئيس مرسى بمحبسه زيارة أهله ومحاميه 4 سنوات، بينما أودع مبارك فى أفخم جناح بالمستشفى”.

وخلال جلسة محاكمته و24 آخرين، السبت، في قضية “إهانة القضاء”، طلب “مرسي” مقابلة أهله وهيئة دفاعه، واشتكى من “أشياء تمس حياته” (دون توضيح).