 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 11:48 صباحاً
روابط سريعة
محافظة القاهرة: ملء خزان محطة شمال هليوبوليس بالغاز الطبيعي.. الأربعاء
غاز طبيعي في مصر

محافظة القاهرة: ملء خزان محطة شمال هليوبوليس بالغاز الطبيعي.. الأربعاء

2017-05-08 11:12:38
أ ش أ

أعلنت محافظة القاهرة أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي، ستقوم بعملية ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بشمال هليوبوليس بحي النزهة وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء بعد غد الأربعاء.

وطمأنت المحافظة في بيان لها المواطنين أن هذا الإجراء قد يسبب الإحساس بانتشار رائحة الغاز بالنزهة الجديدة والمناطق المحيطة وأنه لا داعي للقلق أو الانزعاج.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3