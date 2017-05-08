أعلنت محافظة القاهرة أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي، ستقوم بعملية ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بشمال هليوبوليس بحي النزهة وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء بعد غد الأربعاء.

وطمأنت المحافظة في بيان لها المواطنين أن هذا الإجراء قد يسبب الإحساس بانتشار رائحة الغاز بالنزهة الجديدة والمناطق المحيطة وأنه لا داعي للقلق أو الانزعاج.